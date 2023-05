La liberté de la presse a reculé le plus en Afrique, selon le classement de RSF

J'ai dû fuir Khartoum car c'était impossible de travailler là-bas. Je ne pouvais pas sortir de chez moi, même pour aller à l'hôpital le plus proche, pour couvrir les événements de là-bas. L'armée soudanaise et les Forces de soutien rapides sont partout. Encore plus si tu es journaliste ! Ils fouillent dans ton portefeuille et trouvent ta carte de presse. Parfois, ils abusent des journalistes, les frappent ou les volent. Je fais un reportage sur l'Etat d'Al Jazeera qui a reçu le plus de déplacés depuis le début du conflit. Il y a des pénuries d'essence, de pain, de médicaments. Alors je cherche à savoir, dans quelles conditions vivent-ils ? Ont-ils assez à manger ? Alors que des rédactions ferment à Khartoum, en dehors de la capitale j'ai toujours beaucoup de difficultés. Car tous ces déplacés dépendent maintenant du gouvernement soudanais. Donc ce n'est pas facile d'avoir des données des autorités. Je n'ai pas accès aux abris où ils sont hébergés, j'ai passé peut-être 5 jours et demi à faire un seul reportage sur la situation ici. Quand j'étais à Khartoum, je ne pouvais pas travailler. Je voyais littéralement les gens mourir dans la rue. Je me sens mal de ne pas pouvoir refléter fidèlement la situation, mais j'ai beaucoup d'espoir pour une presse enfin libre. Le conflit actuel éloigne un peu plus ce rêve, mais nous allons continuer à nous battre pour qu'il devienne réalité.