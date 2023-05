RDC: le projet de loi Tshiani sur la «congolité» fait débat dans la société civile

Une vue de Kinshasa, capitale de RDC (image d'illustration). CC 2.0/MONUSCO/Myriam Asmani

Le projet de « loi Tshiani », proposé par Noël Tshiani Muadiamvita et porté par le député national Nsingi Pululu, voudrait que seuls les citoyens nés de père et de mère congolais soient légitimes à accéder aux plus hautes fonctions de l’État, dont la présidence de la République. L’Institut de recherche en droits humains de Lubumbashi a organisé ce mardi à Kinshasa un débat sur le sujet.