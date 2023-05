Soudan: les réfugiés affluent dans les pays voisins qui ont besoin d'aide pour les accueillir, alerte l'ONU

Des Ivoiriens évacués du Soudan vers l'Égypte

Des dizaines de milliers de personnes continuent de fuir le Soudan, beaucoup en direction de l'Égypte. Plus de 14 000 Soudanais ont traversé la frontière Nord pour rejoindre le territoire égyptien, plus au moins 2 000 personnes d'autres nationalités. C'est le cas d'une partie de la communauté ivoirienne. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Caire a affrété un bus à la frontière soudano-égyptienne le week-end dernier pour procéder à l'évacuation de ses ressortissants. Tous sont désormais logés dans un hôtel du Caire et ont été reçus hier, mardi 2 mai, à l'ambassade pour un moment de convivialité.

Ils sont une cinquantaine, attablés dans le patio de l’ambassade ivoirienne en Égypte. L’ambassadeur, Timothée Ezouan, leur adresse quelques mots de réconfort accueillis par des applaudissements. « Mesdames et messieurs, la raison de ma joie, c’est de vous voir réunis sains et saufs. Vous êtes définitivement hors de danger. Je vous remercie. »

La convivialité d’un repas après des semaines de terreur comme nous le raconte Fofie Ouattara, qui a vécu 25 ans à Khartoum,. Ses souvenirs des récents combats sont encore très vifs, explique-t-il au micro d'Alice Moreno pour RFI. « On était dans la maison et on a entendu des coups de fusil partout. C’était vraiment choquant. »

Il a coordonné l’opération d’évacuation avec l’ambassade et géré le regroupement de la communauté à Khartoum, puis le trajet en bus jusqu’au Caire qui a duré quatre jours. « Finalement, on a évacué. Il y avait beaucoup d’embouteillages là-bas. Avec la fatigue, le trajet était vraiment dur. »

Beaucoup d’étudiants ivoiriens ont aussi dû quitter l’université de Khartoum en catastrophe comme Keïta qui y faisait une licence en pharmacie. « Franchement, le Soudan, c’est un beau pays. Les Soudanais sont très accueillants, et ça me rend triste qu’il y ait cette guerre-là au Soudan. »

L'ambassadeur organise la suite des opérations. Il attend des billets d’avion pour chacun des ressortissants à destination d’Abidjan.