Reportage

Le Maroc décrète le Nouvel an amazigh jour férié officiel, une victoire pour les Berbères

Audio 01:05

La communauté berbère au Maroc demande depuis des décennies une plus grande reconnaissance culturelle. Ici, des hommes et femmes amazighs prennent part à des festivités traditionnelles près du village d'Imilchil, dans les hauteurs de l'Atlas, le 21 septembre 2019. (illustration) © Fadel Senna / AFP

RFI

Dans un pas de plus pour la reconnaissance de la communauté berbère au Maroc, le Nouvel an amazigh est désormais un jour férié national officiel et payé au Maroc, dans une décision prise par le roi Mohamed VI, jeudi 4 mai. Le Nouvel an berbère, Yennayer, est chaque année célébré le 13 janvier, mais il n’était jusqu’à alors par reconnu officiellement.