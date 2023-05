Le Rwanda enterre ses morts après les inondations provoquées par des pluies torrentielles

Rwanda, le 3 mai 2023: les pluies torrentielles ont emporté routes, ponts et maisons dans le nord et l'ouest du pays. AP

Au Rwanda, les pluies torrentielles tombées dans la nuit de mardi à mercredi ont provoqué des inondations qui touchent l'ouest et le nord du pays. Dans le district de Rubavu, le plus touché par les inondations, les habitants enterrent leurs morts. La catastrophe a fait 130 victimes, selon le porte-parole adjoint du gouvernement, Alain Mukuralinda. Cinq personnes sont portées disparues et toujours recherchées, et 77 personnes autres ont été blessées, dont 36 étaient toujours hospitalisées jeudi matin.