RDC: des problèmes de terre à l'origine d'affrontements dans la province de la Tshopo

En RDC, des affrontements interethniques ont eu lieu en début de semaine dans la commune de Lubunga dans province de la Tshopo dans le nord-est du pays. Un problème de terre serait à l'origine des affrontements qui ont fait trois morts et d’importants dégâts matériels, selon des témoignages recueillis sur place.

avec notre correspondant à Kinshasa,Kamanda wa Kamanda

Comme souvent, tout est parti d'un problème de terre. S’estimant propriétaire des terres de Lubunga, une commune semi-rurale de Kisangani, les Mbole ont accusé les Lengola d'avoir vendu une concession de 30 km² à un homme politique.

Mécontents, un groupe de jeunes Mbole portant des armes à feu et des machettes, s'en sont pris aux Lengola et leurs alliés Banya Mituku. Il s'en est suivi des affrontements meurtriers alors que ce type de conflit n'avait pas eu lieu entre les deux communautés depuis près de vingt ans.

Selon des sources sur place à Kisangani, policiers et militaires ont été déployés mardi et mercredi dans la zone pour rétablir le calme. Et la gouverneure de la Tshopo, Madeleine Nikomba Sabangu a entrepris des actions pour réconcilier les deux communautés afin que les populations qui ont fui les affrontements puissent revenir chez elles.

