Sénégal: la plateforme F24, «pas concernée» par le «dialogue», prépare son premier rassemblement

La 3e candidature éventuelle de Macky Sall, président en exercice du Sénégal, divise. AFP PHOTO / SEYLLOU

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Sénégal, à dix mois de la présidentielle, l’appel au dialogue politique lancé par le président Macky Sall fait débat. Moyen d’apaiser les tensions et de permettre une élection ouverte ? Ou au contraire, manœuvre pour diviser et fragiliser l’opposition ? La récente plateforme « des forces vives de la Nation F24 », qui regroupe plus d’une centaine de partis et d’organisations de la société civile, estime en tout cas ne « pas être concernée ».