Soudan: malgré le cessez-le-feu annoncé, les affrontements se poursuivent

Audio 01:28

Photo prise le 4 mai 2023 à Khartoum, capitale du Soudan. Des coups de feu et des explosions se sont emparés de Khartoum pendant une 20e journée consécutive, laissant le dernier effort de cessez-le-feu en lambeaux. AFP - -

Mardi 2 mai, selon le Soudan du Sud qui tentait une médiation, les Forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de soutien rapide avaient donné un accord de principe pour une trêve de sept jours à compter du 4 mai, et jusqu’au 11 mai. Pourtant, Khartoum s’est réveillée ce jeudi matin au son des bombardements et des combats de rue.