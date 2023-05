Maroc: Éric Ciotti compte sur le royaume pour lutter contre l'immigration illégale

Éric Ciotti compte sur les autorités marocaines pour contribuer à contenir l'immigration venue d'Afrique subsaharienne. AP - Francois Mori

Fin de la visite d’Éric Ciotti au Maroc ce 5 mai. Le patron des Républicains y a passé deux jours pour réaffirmer les liens d’amitié entre le royaume et la droite française. Une façon de prendre le contre-pied d’Emmanuel Macron, en froid avec Mohammed VI et dont l’éventualité d’une visite au Maroc semble s’éloigner. Éric Ciotti a notamment rencontré le Premier ministre et défendu sa vision de l’immigration, alors que son parti promet une proposition de loi sur le sujet en France d'ici à l'été.