Maroc: Eric Ciotti, le patron des LR, à la rencontre des expatriés républicains

Dernier jour de la visite d’Eric Ciotti au Maroc. Le patron de la droite française accompagné d’une délégation d’élus Les Républicains est à Casablanca et Rabat ce vendredi pour son premier déplacement international de chef de parti. Et la destination n’a pas été choisi au hasard à un moment où les relations diplomatiques entre la France et le Maroc sont glaciales. Jeudi soir Eric Ciotti réunissait une cinquantaine de militants LR à Casablanca. Et le moral de ses expatriés est au plus bas.

La brouille entre Mohammed VI et Emmanuel Macron va laisser des traces. Michel en est persuadé : voilà 45 ans que cet industriel français vit au Maroc. Et il voit notamment les conséquences des restrictions de visas que la France a imposé aux Marocains il y a deux ans. En septembre 2021, La France avait décidé de réduire de 50% le nombre de visas accordés à l'Algérie et au Maroc, et de 30% ceux accordés à la Tunisie. En cause : le faible nombre de ressortissants algériens, marocains et tunisiens effectivement reconduits dans leur pays après une obligation de quitter la France (OQTF). Restriction levée en décembre dernier à l'occasion d'une visite de Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères.

« Cela nous met en porte-à-faux vis à vis de tous nos amis marocains, la France perd des marchés : les Marocains vont acheter ailleurs, c'est très mauvais pour l'économie française surtout... C'est très triste ! », regrette Michel, au micro de notre envoyé spécial, Pierrick Bonno.

Des conséquences pas seulement économiques comme le pointe Karim. Marocain, il enseigne à l’université. Selon lui, c’est la francophilie qui pâtit des relations compliqués entre nos deux capitales. « Ça fend le cœur, vraiment ! Je vois mes étudiants, ils ont déjà délaissé la France, sont beaucoup plus intéressés par l'Allemagne, les Etats-Unis... Ils passent plus de temps à apprendre et parler l'anglais qu'à chercher à comprendre le français... »

Heureux de retrouver les militants @lesrepublicains du Maroc à Casablanca.



Ils sont les représentants de la France à l’étranger. Merci d’être à nos côtés !



Notre famille politique va porter un grand projet, audacieux et courageux de redressement. pic.twitter.com/ey9SypYxZF — Eric Ciotti (@ECiotti) May 4, 2023

A quelques mètres de là, Rachida Dati, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, entend la conversation, et elle aussi se désole. « Mes parents sont enterrés au Maroc, j'ai encore de la famille au Maroc ; ça me fait de la peine parce que notre relation est historique, le peuple français et le peuple marocain sont indissociables ».

🇫🇷🇲🇦Partenaires stratégiques et amis historiques! Maîtrise des flux migratoires, lutte contre le terrorisme, la lutte contre le dérèglement climatique, lutte contre la sécheresse, progrès technologiques: ces défis nous les releverons ensemble ! C’est le sens de l’Histoire. https://t.co/0Y9VxTOtTb pic.twitter.com/jnRRhFiiHe — Rachida Dati ن (@datirachida) May 4, 2023

Les Républicains demandent à Emmanuel Macron de rétablir un partenariat amical avec le Maroc. Pas sûr qu’ils soient entendu vu le contexte national.

