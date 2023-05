Massacre de Karma au Burkina Faso: Ibrahim Traoré, président de la Transition, prend à son tour la parole

Audio 01:31

Burkina Faso: Ibrahim Traoré, président de la Transition (octobre 2022) REUTERS - VINCENT BADO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Burkina Faso, le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé jeudi soir un entretien à la télévision publique nationale et à la télévision privée Canal 3. Il s’est longuement penché sur la situation sécuritaire du pays et est revenu notamment sur le massacre de Karma qui a coûté la vie à 136 personnes selon les autorités. Attaque perpétrée par des hommes portants des tenues de l’armée burkinabè selon les rescapés de la tuerie et plusieurs ONG dont Human Right watch.