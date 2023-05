Côte d’Ivoire: le parti de Gbagbo réunit ses candidats et annonce un organe anti-fraudes

En Côte d’Ivoire, le Parti des peuples africains, le parti de l’ex président Laurent Gbagbo a organisé vendredi 5 mai après-midi une cérémonie au Palais de la Culture de Treichville, à Abidjan, pour encourager ses militants. Ils brigueront les suffrages le 2 septembre prochain aux élections municipales et régionales. L’occasion également, d’annoncer la création d’un organe interne au parti pour détecter d’éventuelles fraudes.

Bineta Diagne

Sur scène, une responsable de la Ligue des jeunes appelle un à un les candidats retenus par le parti pour se présenter aux élections municipales et régionales.

En tout, le PPA-CI, créé il y a seulement deux ans, présente 22 candidats pour élections régionales et 132 candidats pour les communales. Face à ses sympathisants, Laurent Gbagbo tente d’apaiser les militants qui n’ont pas été retenus : tous doivent contribuer à la campagne du parti.

« Il y avait beaucoup de candidats, c’est un peu compliqué. Il faut arbitrer avec son cerveau et avec son cœur. Il faut continuer et il faut avancer, aller au combat et gagner », avait lancé l’ancien chef de l’État.

Le PPA-CI a lancé les « Sentinelles anti-fraudes électorales » : un organe interne au parti, qui va réaliser un travail de veille sur le déroulement des scrutins.

« Partout où il y a des candidats, l’organisation est faite de sorte qu’il y ait au moins une sentinelle, explique Ousmane Sy Savané, membre du bureau central de cet organe. C’est eux qui vont faire le travail, aussi bien d’assistance que de la veille sur le terrain avec nos candidats. »

« Les Sentinelles anti-fraudes des élections » se donne trois objectifs : surveiller, détecter et dénoncer d’éventuels dysfonctionnement. Très prochainement, un site internet, une ligne téléphonique et une page Facebook permettront de recueillir toute alerte de fraude, signalée par des citoyens ou bien par des membres du PPA-CI.

« Pas vocation à nous substituer à la Céi »

Cet organe se compose d’un bureau central, dans lequel siègent des militants ayant une expertise en lien avec le processus électoral, et des responsables de la communication du parti.

« C’est chaque ivoirien qui sera nos yeux et nos oreilles dans tout le pays. De la ménagère au chef d’entreprise, en passant par l’enseignant et l’étudiant, chacun de nos concitoyens pourra dénoncer toutes les fraudes ou tentatives de fraudes dont il aura été témoin, explique Me Habiba Touré, la porte-parole de Laurent Gbagbo et à la tête de l’organe. Car nous devons tous travailler ensemble pour protéger notre droit de vote et pour nous assurer que chaque voix est comptée. Nous précisons que nous n’avons pas vocation à nous substituer à la Commission électorale indépendante, nous n’intervenons pas dans l’organisation du processus électoral, nous n’interférons en aucune manière dans les missions et prérogatives de la Céi. »

Cet organe entend former les candidats aux locales, à ce travail de veille. Ces listes des candidats pourraient encore évoluer, en fonction des éventuels accord électoraux, qui actuellement négociés, notamment avec le parti de l’ex-président Henri Konan Bédié.

« Chaque parti se donne les entités de son organisation, mais la gestion des élections relève de la Commission électorale indépendante », explique Emile Ebrottié, le porte-parole de la Céi. « Toute chose qui peut aller contre la mission dévolue à la Céi ne pourra prospérer », souligne ce responsable.

