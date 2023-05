Sénégal: Yewwi Askan Wi réagit aux accolades entre Macky Sall et des opposants

Au Sénégal, des photos, prises jeudi 4 mai, ont fait couler beaucoup d’encre. Les images montrent le chef de l’État, Macky Sall, aux côtés de Khalifa Sall, Habib Sy, et Barthélémy Dias, tous des figures de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi.

Avec notre correspondante à Dakar,Charlotte Idrac

Alors que l’appel à un dialogue lancé par le chef de l’État en vue de la présidentielle fait débat au sein de la classe politique, Yewwi Askan Wi, coalition d’opposition a publié une mise au point, vendredi 5 mai, en précisant qu’il s’agit d’un simple échange de politesses, rien de plus !

Une accolade entre le président Macky Sall et Khalifa Sall, une poignée de main, tout sourire, avec Habib Sy, président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, un hommage rendu par le chef de l’État au maire de la capitale, Barthélémy Dias… la cérémonie d’ouverture du Forum mondial sur l’économie sociale et solidaire, jeudi 4 mai, au grand théâtre de Dakar, a été marquée par une impression de décrispation entre le président et la coalition d’opposition.

Il n’en n’est rien, a tenu à préciser Yewwi Askan Wi dans un communiqué.

« Barthélémy Dias a eu l’amabilité d’inviter (…) Habib Sy au nom de la coalition » et Khalifa Sall « en tant que maire honoraire de la ville de Dakar » indique le texte. « Selon les règles de civilités républicaines, des poignées de main ont été échangées entre tous les participants ». Toujours d’après la coalition « les services de communication du palais (…) se sont empressés de rendre publiques ces images » mais « il n’y a aucune signification de rapprochement. »

En toile de fond figure l’appel au dialogue lancé par le chef de l’État, rejeté par plusieurs membres de Yewwi Askan Wi tels que Ousmane Sonko, Déthié Fall, du PRP, ou encore Malick Gakou, du Grand Parti. Leur allié, Khalifa Sall, lui, n’a pas encore donné sa position officielle mais il a laissé la porte ouverte.

