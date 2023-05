Cameroun: près de 3 millions de personnes sont en «insécurité alimentaire aiguë»

Au Cameroun, 11 % de la population est en ce moment en situation « d’insécurité alimentaire aiguë ». Cela correspond à trois millions de Camerounais. Les chiffres ont été présentés par le ministère de l’Agriculture cette semaine. Les trois régions les plus touchées sont l’Extrême-Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Yaoundé, Amélie Tulet

Quand on parle d’insécurité alimentaire aiguë, il s’agit de familles qui pour s’acheter à manger doivent mettre en place des stratégies dont les conséquences seront durables. Comme, vendre leurs biens, prendre un travail supplémentaire ou renoncer à envoyer un enfant à l’école.

Sur les 3 millions de Camerounais concernés par ces difficultés, 335 000 sont considérés comme étant en phase d’urgence. Ils ne mangent plus suffisamment au quotidien, sont en état de malnutrition avec un impact néfaste pour leur santé.

Dans l’Extrême-Nord, la production agricole est malmenée par la question de l’eau qui manque lors des phases de sécheresse ou détruit les cultures lors des inondations. Une situation aggravée par l’insécurité dans la zone du lac Tchad. L’insécurité est également en cause dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où l’accès aux champs est perturbé, les marchés désorganisés et de nombreux habitants déplacés par les violences entre forces gouvernementales et les groupes armés.

Des situations locales auxquelles vient s’ajouter la hausse mondiale des prix des matières premières et des engrais.

►À écouter aussi : Afrique Économie - Zlecaf: la clé contre l'insécurité alimentaire en Afrique [3/3]

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne