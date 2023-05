Cameroun: une campagne d’aide en chirurgie réparatrice à Yaoundé, pendant une semaine

REPORTAGE

Au Cameroun, plusieurs médecins et autres personnels de Santé sont arrivés, samedi 6 mai, à l’hôpital militaire de Yaoundé. Ils ont répondu « présent » à l’occasion de la deuxième édition de la semaine humanitaire. L’association ASAF Cameroun et la fondation R.E.S.T.O.R.E Worldwide ont mis en place une mission de chirurgie réparatrice.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena

Durant une semaine, l’équipe de spécialistes va apporter son aide à plus de 300 patients souffrant de malformations. À l'hôpital militaire de Yaoundé, samedi matin, ils sont des dizaines de patients à franchir la porte du Dr Dembélé, un chirurgien plasticien venu du Mali pour cette campagne de chirurgie réparatrice.

Une femme qui cache une excroissance se plaint : « Ça fait mal… » et le médecin répond : « On peut opérer… »

En attendant l'arrivée des chirurgiens internationaux en provenance de sept pays parmi lesquels les États-Unis, la France ou encore le Ghana, les premières opérations ont démarré avec une équipe de chirurgiens locaux.

« Tout s'est bien passé »

Lucien est tuteur d'un enfant qui a été opéré d’une tumeur bénigne : « Après les examens, les médecins ont détecté une espèce de lipome et puis il y a eu aussi une mauvaise cicatrisation qui a abouti à une chéloïde. Tout s'est bien passé, l'enfant est bien portant. »

Environ 300 patients souffrant de malformations seront opérés, soit le tiers des 1 200 personnes recensées, en un an, dans plusieurs régions du pays.

« On va poursuivre la prise en charge de toutes les personnes qui ont été recensées, de tous les malades que nous recevons, de l'enregistrement des bilans préopératoires, de la chirurgie jusqu'au bilan post opératoire… tout est pris en charge par la Fondation R.E.S.T.O.R.E et Asaf », précise le Dr Achta Amadou, référente pour les ONG R.E.S.T.O.R.E et ASAF.

Ainsi, il s’agit d’une aide indispensable pour ces patients sans ressources et dans l’incapacité de se faire opérer dans les rares cliniques du pays qui proposent leurs services à prix d'or.

À lire aussi : Cameroun: une conférence médicale pour faire l’état des lieux du système de santé publique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne