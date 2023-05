Conflit au Soudan: la Ligue arabe crée un «groupe de contact» lors d'une réunion extraordinaire

Une session des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, le 7 mai 2023 au Caire. © AMR ABDALLAH DALSH / REUTERS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Ligue arabe a décidé, lors d’une réunion ministérielle extraordinaire sur le Soudan, de créer un « groupe de contact » chargé de réaliser un cessez-le-feu et de créer des corridors humanitaires pour les civils. Elle a aussi rejeté toute ingérence étrangère et souligné l’importance de la souveraineté et de l’unité du Soudan.