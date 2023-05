Cameroun: après le meurtre d’un journaliste à Bamenda, la profession dénonce «l’impunité»

Nous sommes très abattus, nous sommes révoltés, écœurés par cette situation qui devient persistante au Cameroun. Anye Nde Nsoh était un jeune journaliste d'une trentaine d'années. Il travaillait et collaborait dans plusieurs médias. Il venait d'avoir un contrat plus important à Bamenda. Il avait décidé de célébrer cette nouvelle nomination et c'est à cette célébration qu'il a reçu des balles qui l'ont arraché à la vie. Dans les zones en conflit, c’est le deuxième journaliste qui est tué dans de telles conditions. Je ne reviendrai pas sur le cas de Martinez Zogo. L'impunité est devenue une règle au Cameroun. Nous demandons au gouvernement de faire toute la lumière sur cette question-là et de travailler à la sécurité des journalistes. Si on ne peut pas être libre, si on ne peut pas s'exprimer, si on ne peut pas exercer sa profession au Cameroun en toute sécurité, il y a lieu de craindre pour l'avenir de la profession.