Congo-B: l’Alliance pour l’alternance démocratique en 2026 réunie pour sa première convention

L’Alliance pour l’alternance démocratique en 2026 (2AD2026) qui réunit trois formations d’opposition au Congo-Brazzaville, dont le Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD) de l’ancien président Jacques Joachim Yhomby Opango, a tenu sa première convention dimanche. Cette plateforme a posé la première pierre de ses demandes pour un climat politique apaisé.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Le premier président de l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026, Destin Gavet, du Mouvement républicain (MR), a dirigé les travaux de cette convention, dimanche 7 mai. Plusieurs militants étaient au rendez-vous. Destin Gavet a développé ses recommandations : « Ces travaux nous ont permis d’adopter les textes et surtout de nous fixer les objectifs à court moyen et long terme, a-t-il déclaré. Et les grandes décisions qui ont été prises, c'est celle de nous fixer une certaine périodicité afin de regarder les questions liées à la gouvernance électorale. »

Mais l’Alliance souhaite avancer sur une autre préoccupation sensible. « Durant ces assises, plusieurs recommandations ont été prises, notamment celle sur la libération des prisonniers politiques dont Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Vous savez, la libération des prisonniers politiques peut être un moyen de décrisper le climat politique et surtout de favoriser la cohésion sociale et l’unité nationale », a-t-il souligné.

Fédérer

Le gouvernement estime de son côté que le dossier est clos puisqu’ils ont été jugés et condamnés pour atteinte à la sécurité intérieure de l’État en 2018.

Depuis sa mise en place mi-avril, la 2AD2026 s’est élargie, avec l’adhésion du Parti pour la République. Elle espère avec cette nouvelle adhésion que d’autres partis la rejoigne pour une alternance en 2026.

►À lire aussi : Le Congo-Brazzaville veut développer le tourisme pour diversifier son économie (Afrique économie)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne