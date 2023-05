RDC: nouveaux affrontements intercommunautaires violents dans la Tshopo

Situation sécuritaire inquiétante dans la province de la Tshopo. Après la commune semi-rurale de Lubunga, les affrontements intercommunautaires entre les Mbole et les Lengola ont été également signalés ce week-end dans la périphérie du chef-lieu Kisangani, précisément sur l’axe Kisangani-Ubundu. Des villages entiers ont été incendiés sur cet axe, rapportent des sources sur place, avec des pertes de vies, mais difficile d’en établir un bilan.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda-Muzembe

Munis d’armes blanches et de fusils, des jeunes Mbole ont attaqué des membres de la communauté balengola au PK 82, tuant et incendiant les habitations sur leur passage. Les villages se sont vidés de leurs populations, rapportent des rescapés. Les unités de la police et de l’armée patrouillent jour et nuit notamment dans la commune semi-rurale de Lubunga, là où les affrontements ont débuté la semaine dernière.

Vente d'une concession

Selon nos sources, les violences ont débuté la semaine dernière quand une concession de terre revendiquée par les Mbole a été vendue par des Balengola à un homme politique. Des personnalités impliquées dans cette affaire ont été interpellées.

Absente au moment de ces événements, la gouverneure de la province, Madeleine Nikomba, rentrée dimanche 7 mai, doit s’exprimer sur cette affaire pour continuer les démarches entreprises pour restaurer la paix dans la province qu’elle administre.

►À lire aussi : RDC: un réseau de trafiquants d’or démantelé

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne