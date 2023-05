Côte d'Ivoire: Guillaume Soro s'adresse à ses militants dans une vidéo après un an de silence

Guillaume Soro, à Paris le 17 septembre 2020. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Après près d’un an de silence, l’ancien Premier ministre Ivoirien Guillaume Soro, en exil depuis la fin de l’année 2019, s’est adressé à ses militants à travers une visioconférence diffusé sur ses réseaux sociaux sans qu'il révèle où il se trouve. À la suite d’une enquête de Jeune Afrique sur ses nombreux lieux de résidence, ses voyages discrets et la traque policière dont il ferait l’objet dans le cadre d'un mandat d’arrêt international à son encontre, Guillaume Soro a souhaité s’afficher le jour de ses 51 ans comme un homme serein et confiant.