Congo-B: colère à Brazzaville due aux montagnes d’ordures non ramassées

Personne n’est à l’abri du danger que peuvent représenter ces déchets-là. Parce qu’il y a des déchets organiques, biomédicaux, etc. Il y a des déchets domestiques très dangereux, tels les piles. Lorsqu’on entasse ces déchets quelque part, vous voyez la présence des pique-bœufs (les hérons - NDLR) et donc il faut faire très attention, cela dégage le méthane. C’est ce qui est très dangereux. Une personne dans l’ignorance peut jeter un mégot de cigarette ou allumer le feu, cela peut provoquer une explosion. Nous devons faire très attention et éloigner ces déchets des communautés. Il y a aussi la contamination qu’il faut craindre : ces déchets peuvent provoquer des maladies pulmonaires. Il y a un spectacle : nous récupérons les bouteilles en plastique de ces déchets. On y met du jus de gingembre et bien d’autres choses. On se pose la question, comment on fait pour nettoyer ces bouteilles. En plus, cela passe par plusieurs bouches, alors qu’elles sont à usage unique. À la longue cela peut provoquer le cancer. Ces déchets, sous l’effet du réchauffement climatique, les larves des moustiques augmentent et ces moustiques viendront toujours nous visiter pour nous provoquer la malaria