Opération «Wuambushu»: l'heure est à l’apaisement entre la France et les Comores au sujet de Mayotte

Les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères des deux pays ont déjeuné ensemble ce mardi à Paris. Dans un communiqué conjoint, ils « réaffirment leur volonté de lutter contre les trafics et contre les passeurs ».

Publicité Lire la suite

Cinq ministres ont participé mardi midi à cette rencontre. Gérald Darmanin et son homologue de l’Intérieur Mahamoud Fakridine. Catherine Colonna et Dhoihir Dhoulkamal, le chef de la diplomatie comorienne. Houmed Msaidié, le porte-parole du gouvernement comorien était également de la partie.

À l’Issue de la réunion, les deux délégations ont en signe de détente publié un communiqué conjoint. Communiqué dans lequel Paris et Moroni s’engagent à intensifier le dialogue entre les deux gouvernements dans la perspective d’un renforcement de la relation bilatérale et de l’apaisement des tensions. Celles-ci étaient apparues le mois dernier lors du déclenchement par la France de l’opération « Wuambushu » destiné à expulser de Mayotte les sans-papiers venus en grande partie des Comores voisines.

Dans leur communiqué, les deux délégations « réaffirment » à ce sujet « leur volonté de lutter contre les trafics et contre les passeurs ». « Le plus important, c’est que le dialogue puisse être enclenché et que les gens puissent se parler franchement et c’est ce qui a eu lieu », confie-t-on au sein de la délégation comorienne.

C’est la rencontre discrète lundi à l’Élysée entre les présidents Emmanuel Macron et Azzali Assoumani qui a visiblement ouvert la voie à l’apaisement et à la négociation entre les deux capitales

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne