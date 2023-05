Sénégal: la coalition Yewwi Askan Wi dénonce la condamnation en appel d’Ousmane Sonko

Ousmane Sonko, en vert au milieu, entouré de Diéthé Fall (à g.), d'Aida Mbodji (centre) et de Khalifa Sall (à dr.) lors d'un meeting d'opposition en juin 2022. AFP - SEYLLOU

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’opposant, leader du parti Pastef, a écopé lundi 8 mai de six mois de prison avec sursis pour diffamation et injures, ce qui pourrait remettre en cause son éligibilité pour la présidentielle prévue en février 2024.