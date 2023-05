Soudan: les médecins dénoncent des pressions des deux camps sur le corps médical

En plus des bombardements, des pillages et des pénuries, les médecins soudanais subissent désormais des pressions des deux camps du conflit, forçant beaucoup d'établissements à fermer leurs portes. Ici, un centre médical fermé à Khartoum le 8 mai 2023. © AFP

Alors que plus de 700 000 personnes ont été déplacés par la guerre au Soudan, soit le double qu’il y a une semaine, a affirmé l’ONU mardi 9 mai, la situation humanitaire et sanitaire continue à s’empirer. De nombreux hôpitaux ont fermé, ont été endommagés ou pillés, les pénuries s’installent et désormais, les médecins subissent une pression dangereuse des belligérants.