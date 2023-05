Procès du 28-septembre en Guinée: la version de Moussa Tiegboro Camara remise en cause

Vue générale montrant l'intérieur du nouveau palais de justice de Conakry le 28 septembre 2022 lors de l'ouverture du procès des massacres du 28 septembre 2009. AFP - CELLOU BINANI

Au procès du massacre du stade de Conakry, les parties civiles sont entendues depuis le mois de février. Parmi les 11 accusés de la répression qui s’est abattue sur l’opposition le 28 septembre 2009 faisant plus de 150 morts, Moussa Tiegboro Camara a été particulièrement mis en cause au cours des dernières audiences. À l’époque des faits, il était secrétaire d’État chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé.