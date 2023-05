Afrique du Sud: la fille de Jacob Zuma identifiée comme un rouage de la propagande russe

L'Afrique connaît-elle une nouvelle influenceuse pro-russe ? Duduzile Zuma, l'une des filles de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, a été identifiée comme un rouage de la propagande russe lié à la guerre en Ukraine.

Avec notre correspondant à Johannesbourg, Romain Chanson

Les 237 000 abonnés Twitter de Duduzile Zuma ont-ils été les destinataires d'une propagande visant à soutenir l'invasion russe de l'Ukraine ? Oui, selon le Centre pour la résilience de l'information (CIR).

C'est le résultat d'une étude à paraître du Centre pour la résilience de l'information et dont l'agence Bloomberg a eu accès. Ce centre indépendant, basé à Londres, est spécialisé dans la désinformation et l'étude des réseaux sociaux.

Selon son étude, les tweets de Duduzile Zuma soutenant la Russie et le président Vladimir Poutine ont été le point de départ d'une large propagation en ligne. « Elle a été l'un des moteurs et le point de départ d'une campagne de tweets qui ont été recopiés dans l'espace informationnel sud-africain », selon Nina Jankowicz, vice-présidente du CIR.

Multiplication de hashtags pro-russes

Ces dernières 24 heures, Duduzile Zuma a posté six tweets pour soutenir la Russie et présenter Vladimir Poutine comme le sauveur des Africains. L'utilisation de certains hashtags, comme « I Stand With Russia », « Je soutiens la Russie » et leur multiplication en copier-coller sur les réseaux sociaux, font dire au CIR que c'est une stratégie malveillante et coordonnée.

Duduzile Zuma n'a pas répondu aux sollicitations de l'agence Bloomberg. Ce n'est pas la première fois qu'elle est épinglée pour ses tweets : lors des émeutes de juillet 2021 qui ont fait plus de 350 morts en Afrique du Sud, elle avait été accusée d'avoir encouragé le soulèvement.

