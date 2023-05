Le Niger démantèle des réseaux de trafiquants des médicaments tramadol et prégabaline

Des gélules de Tramadol (image d'illustration). Getty Images/Contributeur



Au Niger, l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants a démantelé la semaine dernière deux réseaux de trafiquants de médicaments opiacés, qui sont souvent détournés pour une utilisation non médicale. Il a présenté, vendredi 5 mai, une cargaison de tramadol et prégabaline, interceptée à Maradi dans le sud du pays et dont la valeur est estimée à 147 millions de francs CFA. Depuis plusieurs années, le tramadol y est considéré comme une drogue à haut risque, ce qui n’est pas le cas de la prégabaline.