RDC: la Communauté est-africaine répond au président Tshisekedi sur ses forces déployées au Nord-Kivu

Est de la RDC: l’Union Africaine chargée d'y clarifier l’ensemble des processus

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a décidé le 8 mai 2023 de l’envoi de troupes dans l’est de la RDC. Une force militaire étrangère qui va venir s’ajouter à celle de la Communauté est-africaine (EAC) déjà sur place depuis le mois d’octobre 2022 et à celle de la mission de l’ONU dans le pays, la Monusco.

Or, depuis près de 10 ans, les feuilles de route régionales s’accumulent pour tenter de résoudre cette crise : accord-cadre d’Addis-Abeba, processus de Nairobi, de Luanda, mécanisme conjoint de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs ; autant d’initiatives concernant la situation sécuritaire de l’est de la RDC auxquelles il faut désormais ajouter l’engagement de la SADC à déployer des troupes. « Ça fait beaucoup, confie un spécialiste de la région. Il faut éclaircir cela avant l’arrivée de nouveaux militaires dans la zone ».

Un besoin de coordination qu’ont reconnu les chefs d’État et les diplomates présents le 6 mai dernier au sommet de Bujumbura au Burundi et le 8 mai à celui de Windhoek en Namibie. Et pour cela ils ont décidé d’un nouveau rendez-vous sous l’égide de l’Union Africaine (UA).

Un sommet quadripartite avec les organisations d’Afrique centrale, d’Afrique australe, d’Afrique de l’Est et des Grands Lacs. Objectif : coordonner l’ensemble des mécanismes existants et trouver un terrain d’entente entre les différentes forces régionales, notamment celle de la communauté d’Afrique de l’Est déjà déployée, et dont Kinshasa remet en question l’efficacité, et celle à venir de la SADC, dont le mandat devrait être résolument offensif.

L’UA a donné son accord pour cette nouvelle rencontre, sans pour autant qu’un lieu et une date n’aient été décidés. Néanmoins, « ce sera avant la fin du mois de mai », assure l’envoyé spécial onusien pour la région.