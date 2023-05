Sénégal: vives tensions à Ngor autour d'un projet de construction d'une brigade de gendarmerie

Vue de l’hôtel Ngor-Diarama depuis la plage de Ngor à Dakar, au Sénégal, en 2018 (image d'illustration). © Guillaume Thibault / RFI

Au Sénégal, c'est le deuil et la colère ce mercredi dans la commune de Ngor, à l'ouest de Dakar, après deux jours de violents affrontements entre jeunes et forces de l’ordre. Officiellement, le ministère de l’Intérieur a fait état d’un décès « accidentel », mais le bilan pourrait être plus lourd selon les habitants du quartier, particulièrement touché par la tension foncière. Depuis mi-avril, les jeunes de Ngor s’opposent à la construction d’une brigade de gendarmerie sur un terrain litigieux.