Cameroun: un plan de réponse humanitaire pour faire face aux besoins de la population

Au Cameroun, près de 4 millions de personnes ont besoin d'assistance et d'aide humanitaire, selon les Nations unies. Le gouvernement et ses partenaires ont présenté ce jeudi 11 mai à Yaoundé le plan de réponse humanitaire. Les besoins sont estimés à plus de 400 millions de dollars.

Avec notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena

Cette aide ira d’abord vers les zones dites prioritaires, des régions affectées par différentes crises qui ont poussé des centaines de milliers de personnes à se déplacer.

Il s'agit notamment de l'extrême nord, en proie au terrorisme et aux catastrophes naturelles. L'année dernière des inondations ont touché plus de 310 000 personnes, certains ont perdu leurs champs et leurs habitations. Il y a aussi les deux régions anglophones de l'ouest du pays, où plus d'un million de personnes sont en situation d'urgence, les déplacés internes notamment. Hormis la situation locale, il faut aussi compter avec les réfugiés centrafricains. Ils sont plus de 350 000 dans la région de l'Est.

Le plan de riposte humanitaire de cette année requiert 407,3 millions de dollars pour assister environ 2,7 millions de personnes, plus de 50% étant des femmes et des enfants. « Vous avez là un ensemble de besoins, que ce soit de protection, que ce soit d'abri. Il faut que ces personnes retrouvent un toit pour pouvoir se loger. Des fois, il s'agit d'assistance alimentaire parce que ce sont des gens qui ont fui et qui n'ont plus rien, qui ne peuvent plus retourner dans leurs champs, cultiver, etc… Des soins de santé », explique Karen Perrin, cheffe du bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies au Cameroun.

Selon l'ONU, 1,5 million de personnes ont bénéficié de l'aide humanitaire en 2022 au Cameroun.

