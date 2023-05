Littérature: la Côte d’Ivoire rejoint les pays participant aux «Choix Goncourt»

Le prix Goncourt, ce prestigieux prix littéraire, a été fondé il y a 120 ans maintenant, en France, à Paris. Et il y a 25 ans, en Pologne, des passionnés de littérature ont décidé de faire leur propre choix à partir d’une présélection de l’académie Goncourt. Depuis, il y a 35 pays qui font leur propre choix du Goncourt. En Afrique, il y a l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Niger et le Cameroun. Et à partir de cette année, il y aura donc la Côte d’Ivoire. Le principe est que les étudiants ivoiriens travaillent à partir des quatre romans présélectionnés par l’académie Goncourt en France, cet automne. Et ils rendront leur sélection en 2024. L’objectif est que ce soient des jeunes lecteurs, de potentiels écrivains, les futurs écrivains de demain, auxquels on va proposer une sélection d’ouvrages afin d’enrichir leur horizon culturel, leur horizon littéraire.