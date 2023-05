RDC: l’opposition reporte sa marche du 13 au 20 mai

Une vue de Kinshasa, capitale de RDC (image d'illustration). CC 2.0/MONUSCO/Myriam Asmani

Texte par : Paulina Zidi Suivre 1 mn

Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo Mapong et Delly Sesanga ont finalement décidé du report de leur manifestation qui devait se tenir samedi 13 mai à Kinshasa. Jeudi, lors d’une réunion avec les autorités, le gouverneur leur avait annoncé l’impossibilité d’assurer la sécurité du rendez-vous et avait proposé de le décaler au 18 mai. Proposition d’abord refusée par les partis LGD, Envol, Ensemble et Ecide, qui ont finalement décidé ce 12 mai de renvoyer la marche au samedi 20 mai.