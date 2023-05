RDC: une loi pour règlementer la dot et les fiançailles examinée par l’Assemblée nationale

Un mariage à Kinshasa, le 28 janvier 2023 (image d'illustration). AP - Jerome Delay

C’est un important débat de société dans les villes comme Kinshasa où on se marie moins et plus tard, faute d’argent. En République démocratique du Congo (RDC), l’Assemblée nationale veut légiférer la problématique de la dot et des fiançailles. Une loi portée par un député de la majorité a été jugée recevable par l’Assemblée nationale, première étape avant son adoption et sa promulgation. Le texte fait débat dans le pays.