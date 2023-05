REPORTAGE

Soudan: l'ONU adopte une résolution pour le suivi du conflit

De la fumée s'élève d'un quartier central de Khartoum, le dimanche 16 avril 2023. AP - Marwan Ali

L'ONU renforce sa surveillance du Soudan où le conflit entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui a éclaté le 15 avril, a fait plus de 750 morts, 5 000 blessés, 700 000 déplacés et 150 000 réfugiés. Ce jeudi 11 mai, à l'issue d'une réunion d'urgence, le Conseil des droits de l'homme (OHCHR), principal organe onusien pour lutter contre les violations, a adopté une résolution qui renforce le suivi et la documentation des exactions dans ce pays.