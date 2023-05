Burkina Faso: mort du «Lion du Boulkiemdé», compagnon d'armes et proche de Thomas Sankara

La presse burkinabè salue unanimement la mémoire de Boukary Kaboré, l'un des compagnons les plus proches du capitaine Sankara, mort à 73 ans dans la nuit de vendredi à samedi 13 mai des suites d'une longue maladie à l'hôpital de Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. Portrait de celui qui était surnommé le « Lion ».

Boukary Kaboré que tout le monde appelait « Le Lion » ou « Le Lion du Boulkiemdé » sa province natale, est né 1950 à Poa, dans le centre-ouest du pays. Après des études à l'école militaire préparatoire de Ouagadougou qui forme alors de futurs cadres militaires et civils, sa voie était toute tracée. Il intègre alors l'Académie militaire de Yaoundé d'où il sort avec le grade de sous-lieutenant en 1977.

Toute sa carrière militaire se fera aux côtés de Sankara dont il est proche. Fidèle parmi les fidèles, le président va lui confier, après avoir pris le pouvoir en août 1983, la tête de la Brigade d’intervention aéroportée de Koudougou, constituée de parachutistes et l'un des corps d'élite de l'armée du Burkina Faso.

Lorsqu'il apprend la mort brutale du capitaine Thomas Sankara le 15 octobre 1987 lors du coup d’État qui va porter Blaise Compaoré au pouvoir, le « Lion » entre alors en résistance avec ses quelque 500 soldats à Koudougou, avant de fuir en exil au Ghana voisin deux semaines plus tard.

Boukary Kaboré reviendra finalement au pays en 1991 et va se consacrer à l'agriculture, avant de faire une incursion en politique en créant son propre parti, le PUND, mais il ne recueillera que 2,3% à la présidentielle de 2010. Une année plus tard, il était réhabilité au sein de l'armée et promu au grade de colonel.

Le gouvernement déplore la disparition du colonel à la retraite Boukary Kaboré dit le Lion.#Com_Gouv_BF#SIGBurkina #BurkinaFaso pic.twitter.com/DH9KFcKvvN — SIG Burkina Faso (@sigbf) May 13, 2023

