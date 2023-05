Inondations dans l’est de la RDC: la nourriture commence à manquer à Kalehe

Des inondations dévastatrices dans le territoire de Kalehe en République Démocratique du Congo, ont fait des centaines de morts et disparus et de nombreux blessés, une équipe d'urgence de MSF est arrivée le 6 mai 2023 à Nyamukubi et Bushushu pour soutenir les sinistrés et les autorités locales dans les zones les plus touchées.

© MSFcongo