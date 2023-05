Les premiers Comoriens évacués du Soudan de retour dans leur archipel

Les étudiants comoriens, récemment évacués du Soudan vers l'Arabie saoudite, ont enfin retrouvé leur terre natale, vendredi 12 mai 2023. Ils ont été accueillis à l’aéroport par le président Azali Assoumani et l'ambassadeur saoudien aux Comores.

Avec notre correspondant à Moroni, Abdallah Mzembaba

Un premier contingent est arrivé vendredi avec 100 Comoriens de retour à Moroni. C'était un moment d’émotions pour ces jeunes et leurs familles après de longues semaines d’inquiétudes.

Amal, étudiant en pétrochimie, s'exprime sur les derniers jours passés au Soudan : « On avait seulement deux itinéraires : quitter Khartoum vers Port-Soudan, puis de Port-Soudan vers Jeddah et enfin de Jeddah vers les Comores. À Khartoum, sans vous mentir, on a été pendant une semaine à dormir à l'enceinte de l'université. »

Bien qu'heureux de retrouver leurs proches, des préoccupations subsistent quant à l'avenir de ces étudiants qui ont dû interrompre leurs études. « J'espère qu'il y aura des solutions pour ceux qui n'ont pas eu le temps de terminer leurs études et qu'ils puissent récupérer leurs diplômes, souhaite Ahmed, qui fait aussi partie du contingent. Sur place, à certains moments, nous étions désespérés. Mais nous étions sûrs que notre gouvernement allait nous aider. »

L'Arabie saoudite remerciée pour son aide

Le président Azali Assoumani n’a pas manqué l’occasion de remercier l'Arabie saoudite pour son aide dans le rapatriement de ses compatriotes. « Ils ont eu cette élégance de les transporter du Soudan à Jeddah, mais aussi de Jeddah jusqu'ici. Donc, on tient très sincèrement à leur adresser nos remerciements. »

115 Comoriens sont encore en attente en Arabie saoudite, ils doivent, eux aussi, rejoindre Moroni ce samedi.

