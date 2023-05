Mauritanie: des électeurs très mobilisés pour un triple scrutin décisif

Reportage

Des élections se tiennent ce 13 mai en Mauritanie. Près ď 1,8 million d’électeurs sont appelés à choisir leurs députés, leurs maires et leurs conseillers régionaux. Ce triple scrutin est important pour le président Mohamed Ould el-Ghazouani et son parti El Insaf.

Avec notre correspondant à Nouakchott, Sidy Yansané

Le Stade olympique abrite une douzaine de bureaux de vote, beaucoup d’électeurs y sont inscrits. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement. Déplacement pour accomplir leur devoir civique. On constate d’ailleurs beaucoup plus de monde par rapport à ce matin, au moment de l’ouverture des bureaux.

Le stade se situe dans la commune de Tevragh Zeïna, c’est la plus importante circonscription électorale de Nouakchott, mais également la plus cossue, la plus riche. Et depuis ce matin, on distingue énormément d’électrices, les femmes participent de plus en plus à la vie politique du pays. Il y a également beaucoup de jeunes, car la grande nouveauté de ce scrutin, c’est l’instauration d’une liste nationale spécialement dédiée aux jeunes de moins de 35 ans et candidats à la députation.

Des bureaux électoraux ouverts avec du retard

À El Mina, une commune populaire de la capitale, il y a un grand intérêt pour ce type de scrutin, malgré des couacs notables. Quelques bureaux de vote ont ouvert avec plus d’une heure, voire deux heures de retard. Il y a des cartes d’électeurs manquantes – en Mauritanie, c’est au moment du vote que l’on retire sa carte d’électeur. Le déroulement du vote est très lent, avec parfois vingt minutes entre deux votants.

À noter qu'il y a des irrégularités que l’on peut imputer cette fois-ci à certains partis politiques. Au Stade olympique, plusieurs personnes qui vous abordent et vous indiquent directement pour quelle formation voter. Quoi qu’il en soit, on espère ici que le vote se déroule dans le calme ; le climat est apaisé, et pour l’instant, la participation semble importante.

