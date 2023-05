Mauritanie: un triple scrutin test pour le pouvoir à un an de la présidentielle

Le président Mohamed Ould Cheikh el-Ghazouani le 7 novembre 2022 à Charm el-Sheikh. © BANDAR AL-JALOUD / AFP

Texte par : RFI

En Mauritanie, samedi se tiennent les élections législatives et locales. La campagne s’est clôturée jeudi. Près de 1,8 million sont appelés à choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux. Un triple scrutin qui présente des nouveautés par rapport aux précédents et qui présente un enjeu important pour le parti au pouvoir.