RDC: dans le territoire de Kalehe, les rescapés des inondations ne savent pas où aller

Reportage

Ils sont plusieurs milliers à avoir été touchés par les inondations du jeudi 4 mai dans le territoire de Kalehe dans l’est de la RDC. Selon Ocha, le bureau conjoint des affaires humanitaires des Nations unies en RDC, environ 3 000 maisons ont été détruites. Certains rescapés sont restés dans les villages touchés et sont hébergés dans des familles d’accueil. D’autres sont partis vers les zones environnantes.

Avec notre envoyée spéciale à Ihusi, Coralie Pierret

À Ihusi, les rues sont tapissées de boue. Le village n’a pas été touché par les inondations mais la pluie n’a pas épargné cette localité. C’est justement la pluie que Ushindi a fuie. Elle s’est réfugiée avec son bébé chez sa belle-mère au lendemain du drame. Après avoir perdu son mari et son ainé ainsi que sa maison. « Le risque est toujours là parce qu’à chaque fois qu’il pleut, la rivière risque encore de déborder. Les maisons autour de la rivière ont été affaiblies par les inondations et elles risquent aussi de s’écrouler. »

Tous les rescapés n’ont pas pris la même direction. Kahunda Hunda, arrivé mercredi à Ihusi a passé près d’une semaine à dormir à la belle étoile dans les montagnes avec sa femme. « J’ai l’habitude de voir des inondations, mais pas au point que cela emporte toutes les maisons et les personnes dans le village. Après la catastrophe, nous sommes montés vers les Hauts Plateaux de Kalehe où on pensait être en sécurité. Mais en y arrivant, il y a eu d’autres éboulements. Donc, nous nous sommes dit "non on ne peut pas rester là". »

Des plans de relocalisation sont en cours d’élaboration selon les autorités. Mais pour l’heure, les rescapés n’ont nulle part où aller.

