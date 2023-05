Rwanda: Frank Habineza, réélu à la tête du Parti vert, se porte candidat à la présidentielle

Le Parti vert démocratique, considéré comme le seul parti d’opposition autorisé, a tenu son congrès national ce samedi 13 mai à Kigali. Les militants ont réélu Frank Habineza président du parti, et l'ont choisi pour les représenter à la prochaine élection présidentielle en 2024.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillaud

C’est par un vote à main levée que le président et fondateur du Parti vert démocratique, le député Frank Habineza a été choisi pour représenter sa formation politique pendant l’élection présidentielle de 2024.

« Je suis maintenant le candidat à la présidentielle, confirmé par le parti, donc je ne me présenterai pas aux législatives, mais notre parti aura plus de candidats pour le Parlement, et nous espérons avoir plus de sièges. Ce que nous avons fait aujourd’hui, c’est l’acte principal de préparation. Nous allons maintenant renforcer nos structures, au niveau des districts, et nous allons continuer la préparation. L’année prochaine, nous ferons encore plus, pour qu’au moment des élections, nous soyons le mieux préparés ».

En 2018, en remportant deux sièges de députés, le Parti vert démocratique était devenu la première formation d’opposition à entrer au Parlement. Cinq ans plus tard, Frank Habineza, déjà candidat à la présidentielle de 2017, espère renforcer sa place politique pour défendre son combat en faveur de l’environnement, mais aussi pour les libertés individuelles.

« Nous allons continuer notre combat pour la démocratie, pour la liberté de parole et d’expression, car ce sont les questions qui appellent à une lutte permanente. Et nous souhaitons toujours d’avoir un Rwanda où la population est libre d’exprimer son point de vue sans peur, et nous voulons que les médias aient plus de ressources financières. »

Parmi les autres sujets défendus par le parti, ceux de la sécurité alimentaire et de l’agriculture verte. Frank Habineza est également l’une des rares personnalités à s’être opposée dans le pays à l’accord sur les réfugiés entre le Rwanda et le Royaume-Uni.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne