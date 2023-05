Botswana: un ancien champion olympique cherche à vendre sa médaille

Nijel Amos, 29 ans, ancienne star du 800m, a été suspendu pour dopage au début du mois. Après avoir signé des aveux, sur les conseils de son équipe d’avocats, il a été banni pour 3 ans par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU). Il cherche désormais des moyens pour continuer à gagner sa vie, notamment grâce à sa médaille d’argent.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Il s’agit de la toute première médaille olympique remportée par le Botswana. En 2012, Nijel Amos, alors âgé de 18 ans, décroche l’argent sur le 800 mètres, lors des Jeux de Londres. « Mon seul investissement, ma seule rente, c'est cette célèbre médaille » a-t-il détaillé, expliquant vouloir trouver un moyen de soutenir sa famille.

Le coureur olympique avait été contrôlé positif l’année dernière, ce qui avait provoqué sa suspension des championnats du monde aux États-Unis. Un test avait révélé la présence dans son corps d’une substance appelée cardarine, ou endurobol (GW1516), une molécule risquée pour la santé et qui améliorerait les performances physiques.

Nijel Amos ajoute avoir déjà reçu une offre pour sa médaille d’argent, de plus de 300 000 euros, mais « avec mon documentaire qui sort bientôt sur Neflix, cela pourrait changer sa valeur » ajoute-t-il, espérant faire monter les enchères. De plus, l’ancien champion n’entend pas se mettre à la retraite après cette condamnation, et souhaite reconquérir les pistes dès la fin de sa suspension, en 2025, avec en ligne de mire les championnats du monde prévus au Japon

