Le Burkina Faso franchit la barre des deux millions de déplacés internes

Des déplacés internes à Dori, région du Sahel, avec à leur côté un soldat en patrouille dans la ville, le 3 février 2020 © OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Burkina Faso a franchi la barre des 2 millions de déplacés internes fin mars. C’est ce qu’a annoncé vendredi 12 mai le Conseil national de secours et de réhabilitation (Conasur), dans son rapport mensuel. Nombre d’habitants, en majorité des enfants, des régions du Sahel, du Centre-Nord et du Nord, ont fui leurs habitations en raison de la menace des groupes armés terroristes. Ils ont rejoint les villes alentours, plus rassurantes, mais vivent souvent dans une grande précarité.