Élections en Mauritanie: le pays toujours dans l'attente des résultats par la Ceni

Samedi 13 mai dernier, 1,8 million d’électeurs étaient appelés à choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux. Tous les regards sont tournés vers la Commission électorale indépendante (Ceni), qui annonce les résultats au compte-goutte depuis ce dimanche 14 mai.

Avec envoyé spécial à Nouakchott, Sidy Yansané

Ce triple scrutin est crucial pour le parti au pouvoir El Insaf du président Mohamed Ould Cheikh el-Ghazouani, qui fait face au jugement des urnes pour la première fois depuis son élection en 2019. Le premier concurrent d'El Insaf est le parti islamiste Tawassoul, qui veut confirmer son statut de première force d’opposition. Le militant anti-esclavagiste Biram Dah Abeid, qui est arrivé deuxième lors de la présidentielle, a rejoint le parti Sawab qui espère bénéficier de sa popularité.

Après les multiples dysfonctionnements observés durant le scrutin de samedi, et dénoncés par de nombreux partis, dont la formation au pouvoir, la Ceni se sait attendue sur l’annonce des résultats. Depuis hier matin, ses membres se relaient à la télévision, et égrènent en direct les scores moughataa par moughataa, le nom donné aux circonscriptions mauritaniennes.

Un désir de transparence

Son porte-parole, Mohamed Taghioullah Led’hem, apparait régulièrement pour indiquer le niveau d’évolution des dépouillements sur l’ensemble du territoire. Et renvoie les populations vers le site myceni.com, qui compile les résultats en temps réel. Tout cela dans un but de transparence, assure le porte-parole, qui a diffusé un communiqué dans la soirée, rappelant l’importance d’attendre la fin du dépouillement, conformément à la loi; même si des candidats ont tout de même revendiqué leur victoire dans certaines municipalités, provoquant parfois des klaxons et des sifflets dans les rues durant la soirée.

La Ceni veut montrer qu’elle s’active pour mener à bien sa mission, d’autant que les responsables politiques, ainsi que le chef de l’État Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, ont tous salué la sérénité du scrutin.

