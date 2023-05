Charles Blé Goudé: le parti Cojep «veut un jour diriger la Côte d’Ivoire mais avec des bases saines»

Charles Blé Goudé, le président du parti Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), s'exprime lors d'une conférence de presse à la maison de la presse à Abidjan le 11 janvier 2023. AFP - SIA KAMBOU

Texte par : RFI Suivre 2 mn

« L’objectif premier du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) et sa priorité, n’est pas une démarche électorale, c’est une démarche de recherche de paix pour rassembler de nouveau les Ivoiriens » : Charles Blé Goudé, l’ex-lieutenant de l’ancien président de Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo, a expliqué ce 14 mai 2023 pourquoi sa formation politique le Cojep ne présentera pas de candidats aux élections locales de septembre et octobre 2023.