Libération de deux cyclistes marocains enlevés à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger

Deux cyclotouristes marocains, portés disparus à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger, ont été retrouvés sains et saufs après avoir été enlevés en avril, a annoncé le 14 mai 2023 l'agence de presse marocaine MAP.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rabat, Nadia Ben Mahfoudh

Deux cyclistes marocains sont libres désormais après avoir été enlevés début avril à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger. Libérés le 13 mai 2023, ils sont à Niamey pour des examens médicaux avant leur rapatriement au Maroc.

Parti du Maroc le 19 janvier dernier, Abderrahmane Serhani, professeur retraité de 65 ans, et Driss Fatihi, commerçant de 37 ans, cyclistes chevronnés et habitués des traversées, avaient pour objectif de faire le Hajj en rejoignant La Mecque à vélo.

Ils ont traversé la Mauritanie, longé la côte atlantique pour arriver au Burkina Faso puis au Niger, avant de remonter vers la péninsule arabique. Selon l’association des Cyclistes touristiques de Souss-Massa, dont font partie les deux hommes, « ils voulaient à tout prix éviter la Libye, pensant le Sahel plus sûr, et avaient obtenu le feu vert de Rabat ».

Mais à la fin du mois de mars, une fois arrivés au Burkina Faso, ils n’ont plus donné de nouvelles dans leur carnet de bord tenu sur Facebook.

Les deux cyclistes attendent d’être rapatriés à Agadir, leur ville d’origine

Aucune revendication n’a été diffusée mais cette zone est en proie à des violences de groupes armés depuis plusieurs années, notamment le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda, et l’État islamique au grand Sahara.

Très vite, les familles et l’association se mobilisent sur les réseaux sociaux et alertent les autorités. S'ensuit un mois de coopération entre les services de sécurité du Maroc et du Niger qui a permis de localiser et libérer les deux cyclistes.

Les détails ne sont pas connus, mais les deux cyclistes sont en bonne santé et attendent d’être rapatriés à Agadir, leur ville d’origine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne