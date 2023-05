Guinée: des chefs religieux appellent au calme suite à des violences lors de manifestations

En Guinée, monseigneur Jacques Boston, porte-parole de leaders religieux, déplore les violences lors de manifestations des 10 et 11 mai 2023 et appelle au calme : « Les chefs religieux de Guinée invitent tous les acteurs sociaux et politiques à la retenue, et souhaitent qu’une chance soit donnée aux pourparlers entamés depuis le 13 mars 2023. »

En Guinée, des chefs religieux, imams et prêtres, appellent à la retenue et au calme. Dans une déclaration datée du 14 mai, ils ont déploré les violences lors de manifestations des 10 et 11 mai 2023.

Des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants lors d’une marche pacifique à l’appel des forces vives ont fait 7 morts civils, selon les opposants à la junte, deux selon des sources hospitalières, et une cinquantaine de blessés et d’importants dégâts matériels.

Les chefs religieux de Guinée, qui s’impliquent depuis plusieurs semaines pour rapprocher le gouvernement et ces forces vives, ont aussi demandé à ces derniers de surseoir à toute manifestation les jours à venir.

« Les chefs religieux de Guinée invitent tous les acteurs sociaux et politiques à la retenue, et souhaitent qu’une chance soit donnée aux pourparlers entamés depuis le 13 mars 2023, déclare ainsi monseigneur Jacques Boston, porte-parole des religieux, au micro de notre correspondant Mouctar Bah. Les chefs religieux remercient le gouvernement pour la libération des activistes, Foniké Menguè et compagnie, et l’encouragent à poursuivre sa politique de main tendue aux forces vives de Guinée. Ils invitent ces forces vives à surseoir à leurs manifestations prévues pour les semaines prochaines ».

Il poursuit : « Ils invitent également tous les citoyens au calme, et à la retenue aussi. Les chefs religieux exhortent les acteurs des forces vives à rejoindre le cadre du dialogue inclusif, comme envisagé lors des négociations, afin de poursuivre la recherche de solutions à toutes les préoccupations, dans un esprit de quiétude et de concorde nationale. »

Ce 15 mai est par ailleurs une journée sans audience, à l’initiative du barreau de Guinée, pour protester contre la détention durant 4 à 10 mois de trois responsables du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) détenus sans jugement jusqu’à leur libération la semaine dernière.

