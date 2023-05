La Gambie présente un projet détaillé pour juger Yahya Jammeh et ses complices

Photo d'archive prise le 29 novembre 2016. Le président gambien sortant Yahya Jammeh observe à Banjul le rassemblement de clôture de la campagne électorale de l'Alliance pour la réorientation patriotique et la construction (APRC). AFP - MARCO LONGARI

Yahya Jammeh et ses complices bientôt sur le banc des accusés ? Après avoir tergiversé pendant des années, le gouvernement gambien avait annoncé il y a une année son intention de poursuivre l'ancien dictateur et 69 de ses complices conformément à une des recommandations de la Commission vérité et justice de son pays, qui avait pointé notamment des crimes d'assassinats, d'actes de tortures, de disparitions forcées, de viols. Il vient de passer à la vitesse supérieure en présentant lors d'une conférence avec les donateurs en fin de semaine dernière un projet détaillé sur la mise en place de cette justice transitionnelle, et a obtenu les premières promesses de financement, mais il reste du chemin à faire.