Portrait de Herman Kamwa, Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe

Le poète camerounais Herman Kamwa © Herman Kamwa/Facebook

Avec son recueil de poèmes Briser le sort, le poète camerounais Herman Kamwa a remporté le Grand Prix Martial Sinda de la poésie francographe en mars dernier lors du 20e Printemps des Poètes des Afriques et d’Ailleurs. Enseignant dans le secondaire à Banekouane dans l'Ouest du Cameroun et à l'Université de Yaoundé I, auteur pour le cinéma et le théâtre, Herman Kamwa a découvert la poésie quand il était lycéen.