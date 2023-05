RDC: la Céni commence l’audit du fichier électoral

La Céni a recruté en express cinq experts pour commencer au plus vite le travail d'analyse du fichier électoral (image d'illustration). Caroline Thirion / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’élection présidentielle est prévue pour le 20 décembre prochain. L’enrôlement des électeurs s’est terminé dans le courant du mois d’avril, même si une partie des territoires du Rutshuru et du Masisi à l’est puis de Maluku et de Kwamouth à l’Ouest n’ont pas pu lancer les opérations pour des raisons sécuritaires. Après un nettoyage du fichier, la Céni souhaite confier l’audit à l’Organisation internationale de la francophonie qui a décliné. La Commission a donc recruté en express cinq experts pour commencer au plus vite le travail.